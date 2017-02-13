﻿العراق تعلن قائمتها الأولية لتصفيات كأس العالم

بغداد – الأناضول: أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اختيار مدرب المنتخب راضي شنيشل قائمة أولية لمباراتي أستراليا والسعودية، ضمن الجولتين السادسة والسابعة للمجموعة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأوضح موقع الاتحاد أن شينشل اختار 37 لاعبا، ضمت 6 حراس مرمى هم، محمد كاصد ومحمد حميد وعلي عبد الحسن وجلال حسن وفهد طالب وعلي ياسين. كما ضمت 12 لاعبا لخط الدفاع، هم أحمد إبراهيم وريبين سولافا وسعد ناطق ومصطفى ناظم وعلي لطيف وعلي بهجت وضرغام إسماعيل وعلي عدنان وحسام كاظم ووليد سالم وعلاء مهاوي وأحمد عبد الرضا. و15 لاعبا لخط الوسط هم، سعد عبدالأمير وأمجد عطوان وبروي نوري وأحمد ياسين وبشار رسن ومازن فياض وحسين علي وجستن ميرام وعلي حصني وأسامة علي وأمجد كلف ومهدي كامل ومحمد شوكان وعلاء عبدالزهرة وهمام طارق، و4 مهاجمين هم، مهند عبدالرحيم وعلي علكة وحمادي أحمد وجاسم محمد. وتستضيف العراق منتخب أستراليا في 23 مارس/ آذار المقبل ضمن الجولة السادسة لتصفيات المونديال، على أن يحل بعدها بأسبوع ضيفا على السعودية بالجولة السابعة. ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد 3 نقاط بعد خمس جولات، ويتصدر المجموعة منتخب السعودية برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان.