﻿المريخ السوداني يفوز على بطل غينيا الإستوائية

عواصم – د ب أ: انتزع المريخ السوداني فوزا صعبا من مضيفه سوني إيلانجيما من غينيا الإستوائية 1/صفر، في ذهاب دور الـ64 ل .

ويدين المريخ بالفضل للاعبه كليتشي أوسونوا الذي سجل الهدف الوحيد. واقترب أهلي طرابلس الليبي من التأهل لدور الـ32 أيضا بتغلبه على مضيفه اوول ستارز الغاني 3/1. كما وضع يانغ أفريكانز التنزاني قدما نحو التأهل لدور الـ32 بتغلبه على مضيفه نجايا كلوب من جزر القمر 5/1. ويتعين على نجايا الفوز بخمسة أهداف نظيفة في مباراة العودة ليضمن تأهله لدور الـ32، في حين يكفي يانغ أفريكانز الخسارة حتى 4/صفر ليصعد للدور التالي أو تحقيق أي نتيجة إيجابية. كما اقترب أيضا القطن الكاميروني من التأهل لدور الـ32، بعد تغلبه على «أطلع برة» من جنوب السودان 2/صفر.