﻿مارادونا يعتبر ان كرة القدم الأرجنتينية باتت «محطمة»!

بوينس ايريس – أ ف ب: اعتبر النجم الارجنتيني السابق دييغو مارادونا ان كرة القدم في بلاده أصبحت «محطمة»، مبديا أسفه للوضع الذي تمر به بسبب صعوبات اقتصادية وأزمات، داعيا اللاعبين الى تولي زمام المبادرة.

وقال مارادونا:»كرة القدم الارجنتينية أصبحت محطمة، لقد دفنها غروندونا»، في اشارة الى رئيس الاتحاد السابق خوليو غروندونا الذي سيطر على ادارة اللعبة طوال 35 عاما، وتوفي في 2014. وتكافح الكرة الارجنتينية منذ أشهر بسبب ازمة عميقة. وشكل الاتحاد الدولي (فيفا) لجنة لادارة شؤون الاتحاد الارجنتيني (تنتهي مهمتها في 30 حزيران/ يونيو المقبل) بعد عقود من الفساد تحت قيادة غروندونا الذي ذكر اسمه في فضائح الفساد التي طالت الفيفا خلال الاشهر الماضية. ولم تستأنف بطولة الارجنتين كما كان متوقعا في السابع من شباط/ فبراير، كما أن أندية عدة لم تدفع رواتب اللاعبين منذ اشهر. ويتعين على الجمعية العمومية للاتحاد المحلي انتخاب رئيس جديد في 28 نيسان/ ابريل المقبل. وانتقد مارادونا، الذي قاد منتخب الارجنتين الى لقب كأس العالم في 1986، أيضا القرار الاخير للحكومة الارجنتينية بعدم دعم بطولة الدوري ماديا عبر شراء حقوق البث التلفزيوني للمباريات، كما كانت تفعل منذ 2009. وكانت رئيسة البلاد السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015) اعتمدت برنامج «كرة القدم للجميع» لاتاحة الفرصة امام الارجنتينيين لمشاهدة كل مباريات الدوري مجانا ومن دون اشتراكات خاصة، في حين انها كانت تبث بين 1992 و2009 عبر قنوات مدفوعة. وفي نهاية 2016، أعلن الاتحاد الارجنتيني عن اتفاق لشراء حقوق بث مباريات الدوري عبر محطة «فوكس» الرياضية. ويعتبر مارادونا ان المسؤولين في الارجنتين «اكثر اهتماما بالعائدات التي يمكن ان يجنوها من عقد الحقوق التلفزيونية من المشاكل الحقيقية لكرة القدم»، مضيفا «اي اعمال يريدون القيام بها حاليا؟». ودعا الى «العمل للخروج من هذه الازمة». وأشار الى ان الرئيس الحالي للفيفا، السويسري جاني إنفانتينو، يريد ان يقوم اللاعبون الحاليون والسابقون بدور أكبر. وقال: «يريد (انفانتينو) ان يتولى اللاعبون كل شؤون كرة القدم»، مضيفا: «سأعد تقريري في زيوريخ (مقر الفيفا)، وسأتحدث مع إنفانتينو لانني أرى ان الامور ليست على ما يرام» في الارجنتين. وكان مارادونا من أشد معارضي الفيفا تحت اشراف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر، الا أن علاقته تحسنت بشكل ملحوظ منذ انتخاب إنفانتينو. ويتوقع ان يعين الفيفا مارادونا سفيرا له في وقت قريب.