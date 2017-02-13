﻿الدوري الفرنسي: نيس ينتزع التعادل لكن آماله في اللقب تتراجع

باريس – رويترز: أحرز فالنتين ايسريك هدفا متأخرا ليعود نيس من تأخره بهدفين ويتعادل 2-2 مع مضيفه رين، لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي المزيد من التراجع وراء موناكو متصدر الدوري الفرنسي.

وأفلت ايسريك من دفاع صاحب الأرض في الدقيقة 81 قبل أن يهز شباك الحارس بنوا كوستيل ليحصد الفريق نقطة واحدة. وكان البديل انستاسيوس دونيس قلص الفارق لنيس في الدقيقة 59. ومنح مورغان امالفيتانو التقدم لرين في الدقيقة السابعة بعد عمل رائع قبل أن يضاعف جيوفاني سيو النتيجة عقب 14 دقيقة أخرى بعدما استطاع كسر مصيدة التسلل. وقال لوسيان فافر مدرب نيس: «بين الشوطين قلنا لأنفسنا لا يوجد مستحيل. كنا نعرف أن هدفا واحدا كان سيكفي للعودة للمباراة.» وانتصر نيس الان مرتين فقط في اخر ثماني مباريات بجميع المسابقات، وبقي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة متأخرا بنقطتين عن باريس سان جيرمان الثاني وبخمس خلف موناكو المتصدر الذي اكتسح ميتز 5-صفر السبت. وأضاف فافر: «على صعيد الجدول… لا أهتم بالأندية الأخرى. أتمنى فقط من فريقي أن يفعل كل ما في وسعه.» واستعاد سانت ايتيان المركز الخامس بعدما سحق لوريان متذيل الترتيب 4-صفر، بينما قفز نانت خمسة مراكز إلى المركز 12 بعدما سجل هدفين في أول 20 دقيقة مهدا له طريق الفوز 3-2 بملعبه على مارسيليا السادس.