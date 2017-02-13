﻿الكفاح حتى النهاية سر تفوق سامباولي مع اشبيلية!

مدريد – د ب أ: يعتبر الكفاح حتى النهاية أحد مفاتيح التفوق للمدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي مع إشبيلية، وهو ما توضحه بشكل جلي إحصاءات الفريق في الدوري الأسباني، حيث سجل 20 من أصل 44 هدفا في المسابقة خلال الدقائق الـ20 الأخيرة من المباريات.

وسجل اشبيلية أهدافا في هذا التوقيت للمرة الأخيرة الأحد، في مباراة فاز بها 1/0 على لاس بالماس، قبل عشر دقائق من النهاية. واشتهر اشبيلية طوال الموسم الجاري بأنه يملك فريقا مترابطا وذي فاعلية كبيرة وبأن مدربه ينجح في قراءة ما يحتاجه فريقه في كل لحظة. وللتدليل على هذا الرأي، سجل اشبيلية 12 هدفا من أهدافه عن طريق البدلاء، الذين نجحوا في حسم 15 نقطة للفريق الأندلسي من أصل 46 نقطة جمعها حتى الآن من مشواره في البطولة. وقالت صحيفة «ماركا» الأسبانية: «مقاعد بدلاء تساوي ثقلها ذهبا، إنه أكثر الفرق تسجيلا للأهداف عن طريق البدلاء». وحقق سامباولي في الوقت الراهن هدفا كان يتوق إليه وكان على رأس أولوياته وهو إشراك جميع لاعبي الفريق في المباريات، بغض النظر عن مدة مشاركة كل منهم. وقال الأرجنتيني ماتياس كرانيفيتير، لاعب اشبيلية: «الفريق كبير وكل لاعب يسعى إلى المشاركة، لدينا فريق يتمتع بقدرة تنافسية عالية، اشبيلية جاهز للمنافسة على تحقيق أشياء مهمة».