﻿الدوري الإيطالي: قطار انتصارات يوفنتوس يعبر كالياري بثنائية هيغواين

روما – د ب أ: واصل المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، ليقود يوفنتوس، لتعزيز صدارته للدوري الإيطالي، إثر فوزه السهل 2/صفر على مضيفه كالياري في المرحلة الرابعة والعشرين.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي، إلى 60 نقطة في الصدارة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، في حين تجمد رصيد كالياري، الذي تكبد خسارته الثالثة عشرة هذا الموسم، والثانية على التوالي، عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر. وانتهى الشوط الأول بهدف هيغواين في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني سجل مجددا في الدقيقة 48، ليقود يوفنتوس لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، والتاسع خلال مبارياته العشر الأخيرة. واضطر كالياري للعب بعشرة لاعبين في النصف الأخير من الشوط الثاني، عقب طرد نيكولو باريلا في الديقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.