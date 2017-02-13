﻿الدوري الاسباني: أتلتيكو ينتفض قرب النهاية ضد سيلتا واشبيلية يتجاوز لاس بالماس

برشلونة – رويترز: سجل أنطوان غريزمان هدف الفوز قرب النهاية لينتفض أتلتيكو مدريد بشكل رائع ويهزم سيلتا فيغو 3-2 بعدما سجل هدفين في غضون ثلاث دقائق ليستعيد المركز الرابع في الدوري الاسباني.

وبدا أتلتيكو في طريقه للخسارة عندما وضع جون غيديتي الضيوف في المقدمة في الدقيقة 78 للمرة الثانية في المباراة بعدما سدد فرناندو توريس في العارضة من نقطة الجزاء حين كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 ليصبح ثالث لاعب من اتلتيكو يهدر ركلة جزاء في ثلاث مباريات. وأدرك يانيك كاراسكو التعادل لأتلتيكو بتسديدة رائعة في الدقيقة 86، وأكمل غريزمان مهاجم فرنسا الانتفاضة عندما قابل بباطن القدم في الشباك كرة لمسها كيفن غاميرو برأسه عند الزاوية القريبة في الدقيقة 89. وكان غوستافو كابرال منح سيلتا تقدما مفاجئا في الدقيقة الخامسة ألغاه توريس بهدف مذهل من تسديدة خلفية في الدقيقة 11. ونجح أتلتيكو في تجاوز ريال سوسيداد إلى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بينما بقي أشبيلية ثالثا ولديه 46 نقطة بفوزه 1-صفر على لاس بالماس مستفيدا من هدف قرب النهاية سجله البديل خواكين كوريا. ويتصدر ريال مدريد برصيد 49 نقطة بعد فوزه 3-1 على مضيفه أوساسونا لكنه لعب مباراتين أقل، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 48 نقطة عقب اكتساح آلافيس 6-صفر. وكسر لاعب الوسط الارجنتيني كوريا حالة التعادل في الدقيقة 80 بعد لحظات من مشاركته كبديل. وأنزل الهدف أول هزيمة بلاس بالماس على ملعبه هذا الموسم وأضاع صاحب الأرض العديد من الفرص في الشوط الثاني المتكافئ وتصدى ريكو لفرصتين بشكل رائع.