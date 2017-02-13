﻿الدوري الانكليزي: ليستر في خطر حقيقي بعد الخسارة أمام سوانزي

لندن – رويترز: بات ليستر حامل اللقب في خطر حقيقي بالدوري الإنكليزي، عقب خسارته أمام سوانزي الذي تقدم على منافسه بفارق ثلاث نقاط في صراع الهروب من الهبوط.

وبقي ليستر متقدما بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط، بعدما أخفق في تحقيق أي فوز في 15 مباراة خارج أرضه بالدوري منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي، كما أنه لم يسجل في ست مباريات بالدوري في 2017. وتأخر ليستر بهدف سجله المدافع ألفي ماوسون بالدقيقة 37. وأضاف السويدي مارتن أولسون الظهير الأيسر لسوانزي هدفه الأول مع الفريق الويلزي قبل نهاية الشوط الأول. ولدى ليستر 21 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز 17 بينما تقدم سوانزي للمركز 15 برصيد 24 نقطة.