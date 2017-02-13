﻿الصراعات المألوفة تتجدد مع انطلاق منافسات دور الستة عشر

لندن – د ب أ: عندما تنطلق منافسات دور الستة عشر من ، ستشهد أكثر من صراع مألوف على الساحة الأوروبية، حيث يلتقي برشلونة مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع أرسنال.

ويحل برشلونة ضيفا على سان جيرمان في افتتاح جولة الذهاب اليوم، وتليه مباراة بنفيكا البرتغالي أمام ضيفه بوروسيا دورتموند، بينما يلتقي بايرن ميونيخ مع أرسنال وريال مدريد حامل اللقب مع نابولي مساء الأربعاء. وتستأنف منافسات جولة الذهاب الأسبوع المقبل، بينما تقام جولة الإياب في السابع والثامن و14 و15 من أذار/ مارس المقبل.

ويعد الصدام بين برشلونة وسان جيرمان الثالث في الأدوار الحاسمة بالبطولة الأوروبية خلال خمسة مواسم، وحقق برشلونة الفوز على منافسه الفرنسي في دور الثمانية عامي 2013 و2015، واصطدما مع بعضهما بعضا أيضا في دور المجموعات بنسخة عام 2015، والتي واصل فيها برشلونة مشواره حتى توج باللقب. وستحمل المواجهة أيضا صراعا بين نجمي هجوم أوروغواي، حيث يتنافس آديسون كافاني لاعب سان جيرمان مع مواطنه لويس سواريز لاعب برشلونة. وقال كافاني: «التقينا من قبل، وهذا من الأمور اللطيفة في كرة القدم والتي يفترض الاستمتاع بها. تلك المواجهات تحمل لحظات تعلق بالذاكرة.» ويتمتع كلا الفريقين بمستويات جيدة في الوقت الحالي. فلم يتلق برشلونة بطل أوروبا خمس مرات، سوى هزيمة واحدة خلال آخر 22 مباراة في كل البطولات، كما حقق سان جيرمان عشرة انتصارات وتعادلا واحدا وسجل لاعبوه 34 هدفا خلال آخر 11 مباراة.

وفي ميونيخ، يتطلع أرسنال إلى استعادة مذاق الانتصارات في دور الستة عشر، في رابع مواجهة تجمعه مع البايرن خلال خمسة مواسم، حيث خرج أرسنال من الدور نفسه في المواسم الستة الماضية. وجاءت اثنتان من تلك الهزائم أمام البايرن، عامي 2013 و2014، حيث لم يتمكن أرسنال في المرتين استعادة توازنه بعد الهزيمة ذهابا على أرضه. وقال الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال: «علينا أن نحمي حظوظنا في مباراة الإياب… علينا الدفاع بقوة كفريق. هدفنا هو تقديم أداء جيد والتأهل على حساب بايرن ميونيخ. إنها فرصة جيدة.» وحقق البايرن الفوز في مباراته الماضية بالدوري الألماني خارج ملعبه، حيث تغلب على مضيفه إنغولشتاد 2/صفر السبت ليوسع الفارق الذي يفصله في الصدارة إلى سبع نقاط. وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن: «كان علينا إظهار شخصية جيدة. هي نتيجة جيدة وتمنحنا ثقة كبيرة قبل مباراة الأربعاء.» أما ريال مدريد الذي يتطلع إلى إنجاز غير مسبوق بالحفاظ على لقب البطولة الأوروبية، فيخوض اختبارا صعبا أمام نابولي الذي لم يتلق أي هزيمة خلال 18 مباراة. ويتوقع أن يكون الأسطورة دييغو مارادونا ضمن حوالي عشرة ألاف مشجع لفريق نابولي، يحضرون مباراة الغد في استاد «سانتياغو برنابيو» في مدريد. وكان مارادونا قائدا لنابولي في مواجهة الريال في أيلول/ سبتمبر 1987، وخسر الفريق الإيطالي حينذاك 1/3 في مجموع المباراتين بدور الـ32 من الكأس الأوروبية، لكنه الآن يأمل بأن ينجح الفريق في الوصول لدور الثمانية بدوري الأبطال للمرة الأولى. وقال ماوريسيو ساري مدرب نابولي إنه يرغب في أن يقدم فريقه «الالتزام والتفاني والحماس» في مدريد «كي ندرك بالتحديد موقعنا وما يمكننا تحقيقه.» أما بنفيكا ودورتموند، اللذان توجا باللقب من قبل، فيلتقيان في مواجهة تبدو متوازنة بشكل كبير. وقدم دورتموند عروضا جيدة في دور المجموعات ليتفوق في مجموعته على الريال، بينما كان الفريق البرتغالي الأقل حصدا للنقاط من الفرق المتأهلة لدور الستة عشر.