﻿المطربة جنات تغني لـ «ماما أفريكا» مع فرقة Toofan من الطوغو

الرباط – «القدس العربي»: أطلقت المطربة المغربية جنات مهيد ديو غنائياً بعنوان «ماما أفريكا» من كلمات وإنتاج مصعب العنزي وألحان رضوان الديري، وذلك بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي.

الأغنية كانت بمصاحبة الفرقة الإفريقية Toofan، وجاءت بإيقاع عصري شبابي، وبلمسة أفريقية من دون مغالاة، لتكون رغم موضوعها السياسي أغنية تحتفي بالحياة والموسيقى المرحة التي يقول أحد مقاطعها «كلنا بشر كلنا من افريقيا»… وسجلت فرقة Toofan الجزء الخاص بها في هذا الديو الغنائي بدولة الطوغو، وتمت الاستعانة في فيديو كليب الأغنية بلقطات واقعية من الجولة الافريقية لملك المغرب لعدد من الدول الافريقية أخيراً، في حين تنوعت كلمات الأغنية بين اللغة الفرنسية، كلغة أساسية في القارة الإفريقية والمغرب، والدارجة المغربية الواضحة الكلمات، التي أصبحت مفهومة أكثر وأكثر من طرف الجمهور العربي مع انتشار موجة الأغاني المغربية عربيا.

وغردت جنات مهيد عدة مرات على صحفتها الرسمية مشيدة ومهنئة المغرب بعودته إلى الحضن الافريقي، لتتوج حماسها بهذه الأغنية الجديدة «ماما أفريكا» التي أخرجها فيصل الحليمي وقام بتوزيعها رشيد محمد علي. وليست هذه المرة الأولى التي تبادر فيها جنات إلى الإعلان عن التزامها ببعض القضايا التي تهمها سواء كمطربة أو إنسانة، فقد سبق لها المشاركة في أغنية «أمي ثم أمي» إلى جانب عدد من النجوم العرب … وقد تم تكريمها قبل أيام فقط باعتبارها سفيرة لمبادرة «اطمئن على نفسك – طمن بالك»، وهي الحملة الخاص بمكافحة فيروس الكبد الوبائي بمصر، حيث كتبت في تدوينة لها «يجب ان يحتوي أي تعريف للحياة من الآن فصاعدا على مفهوم خدمة الآخرين»، كإشارة على انخراطها في دعم قضية المصابين بهذا المرض في مصر.