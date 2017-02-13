﻿دبي تطلق أول طائرة ذاتية القيادة في العالم تحمل إنسانا

دبي ـ دب أ: أعلنت مدينة دبي الإماراتية عزمها إطلاق أول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم قادرة على حمل إنسان. وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال جلسة في القمة العالمية للحكومات الاثنين، إن الطائرة سوف تنطلق في سماء مدينة دبي، في شهر تموز/يوليو المقبل».

وزُودت المركبة الجوية بشاشة لمس أمام مقعد الراكب، تحتوي على خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة، ويختار الراكب الوجهة التي يريد الوصول إليها، وبعد ذلك يبدأ التشغيل الآلي للمركبة والانطلاق والتحليق، ثم الهبوط في المكان المحدد، ويكون التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من خلال مركز تحكم أرضي.

وقال مطر الطاير، المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات إن التشغيل التجريبي لأول طائرة ذاتية القيادة قادرة على حمل إنسان يأتي ضمن خطط دبي لتحولها إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وأضاف: « تهدف حكومة دبي لتحويل 25٪ من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030».

وأضاف: «الطائرة المعروضة في القمة العالمية للحكومات ليست نموذجاً فقط، فقد قمنا بتجربة المركبة والتحليق بها في سماء دبي».

وتنفرد الطائرة بوجود العديد من الأنظمة الأساسية التي تعمل في وقت واحد ولكن بشكل مستقل، وفي حال حدوث عطل في أحد هذه الأنظمة فإن هناك نظاما احتياطيا قادرا على التحكم وقيادة المركبة الجوية لمنطقة الهبوط المبرمجة بأمان.

وأوضح أن المركبة مصممة للتحليق لمدة 30 دقيقة بحد أقصى، وتبلغ السرعة القصوى للمركبة 160 كلم في الساعة، فيما تبلغ السرعة الثابتة آلياً للمركبة 100 كلم في الساعة.

ويبلغ طول المركبة الجوية 9ر3 متر، وعرضها 02ر4 متر، وارتفاعها 60ر1 متر، ويقدر وزنها بنحو 250 كيلوغراما، فيما يبلغ أقصى وزن للمركبة مع راكب 360 كيلوغراما، ويبلغ أقصى ارتفاع للطيران 3000 قدم.