﻿إجلاء 188 ألف شخص في كاليفورنيا تحسبا لفيضان أطول سد أمريكي

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: تم إجلاء نحو 200 ألف شخص في شمال كاليفورنيا الاثنين بعد تضرر القناة المركزية المخصصة لتصريف المياه في السد الذي يعد الأطول في الولايات المتحدة ما أثار مخاوف من انهيار قناة تصريف احتياطية.

وسد اوروفيل الواقع على بعد 120 كلم شمال عاصمة الولاية سكرامنتو، كان مليئا تماما بعد أسابيع من هطول المطر الغزير.

وقالت مديرية الموارد المائية في كاليفورنيا إن السد نفسه (235 كلم) ليس مهددا بالإنهيار، إلا أن هناك مخاوف كبيرة بشأن انهيار قناة التصريف الاحتياطية بسبب الضرر الذي لحق بأعلاها بعد بدء تدفق الماء عبرها السبت.

ورغم أن التهديد المباشر لم يعد موجودا، إلا أن أمر الإخلاء لا يزال ساريا فيما تقوم السلطات بتقييم قنوات التصريف الفرعية والرئيسية المبطنة بالإسمنت والتي تضررت كذلك بسبب تدفق المياه الشديد مؤخرا. وتلقى نحو 188 ألف شخص يعيشون في المناطق المنخفضة القريبة من السد، أمرا بإخلاء منازلهم بعد ظهر الاحد.