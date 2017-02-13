﻿تتحدى الإرهاب بواحد من أكبر مهرجانات العالم: «نيس» تطلق كرنفالها وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

باريس ـ «القدس العربي» من هشام حصحاص: انطلقت فعاليات مهرجان ما يعرف بـ»كرنفال نيس» هذا الأسبوع وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، وتستمر لمدة أسبوعين. ويعد هذا المهرجان، أحد أكبر الكرنفالات في العالم. وكانت مدينة نيس، جنوب فرنسا، قد شهدت في شهر تموز/ يوليو الماضي، حادثا إرهابيا مروعا، بعدما أقدم شاب تونسي على دهس مئات المحتفلين، في يوم العيد الوطني الفرنسي، مما أوقع 86 قتيلا ومئات الجرحى.

وتجنب «الكرنفال»، الذي يجوب شوراع نيس كل مساء، جانب الكورنيش الذي شهد الحادث الإرهابي المأساوي، ولم يسمح بتنظيم أي نشاط فيه حتى مرور الذكرى الأولى للاعتداء، تكريما للضحايا. ومنعت السلطات المحلية، إكسسوارات التنكر المثيرة للشبهة مثل السيوف والبنادق والمسدسات.

وقال محافظ الأمن لمنطقة الألب- ماريتيم، جورج فرنسوا لوكليرك «لم يسبق أن كان مستوى التدابير الأمنية مرتفعا إلى هذا الحد في احتفال من هذا النوع في نيس». وانتشرت قوات الأمن في كل مكان وتم قطع بعض الطرقات، وانتشر القناصة فوق الأسطح، إضافة إلى طائرات عمودية جابت سماء نيس. كما تم الاعتماد على نحو 200 شخص لتفتيش المواطنين قبل دخولهم لساحة الكرنفال، وتمت الاستعانة بمئات من أجهزة الكاميرا المثبتة في كل الشوارع والساحات التي تشهد اكتظاظا، إضافة إلى الاستعانة بأجهزة الماسح الضوئي لمختلف البوابات الأمنية البالغ عددها36 بوابة . وقال رودي سال، نائب عمدة نيس المكلف بالأمن «ساحة الكرنفال تشهد الاحتياطات الأمنية نفسها داخل المطارات».

وتزين الكرنفال بمجسمات ضخمة لسياسيين ونجوم وفنانين، وعربات ضخمة تجوب الشوراع، كل عربة تضم 3 آلاف وردة، إضافة إلى مئات الراقصين. وتعد هذه الطريقة من الاحتفالات بالعربات والزهور، تقليد شعبي قديم، يعود أصله إلى بداية القرن الرابع عشر. اللافت هذا العام أن مجسمات المرشحين الفرنسيين للانتخابات الرئاسية كانت حاضرة بقوة، مثل زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، ومرشح اليمين المحافظ، فرانسوا فيون، وبونوا آمون المرشح الاشتراكي، إضافة إلى المرشح امانويل ماكرون. وكان مجسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاضر الأبرز في الكرنفال، حيث تم وضع مجسم ضخم له مع وضع رأسه على براميل نفط مثقوبة وتحيط به سلسلة من مجففات الشعر التي تنفخ خصلات شعره الشقراء في كل الاتجاهات.

وأعلنت بلدية نيس، أن المهرجان لهذا العام شهد انخفاضا في عدد الحجوزات بلغ 20 في المئة، مقارنة بالعام الماضي. وأوضح منظمو المهرجان أن «هجوم نيس» الذي لا يزال حاضرا في أذهان المواطنين، كان السبب المباشر في عزوف عدد كبير من مرتادي المهرجان بالقدوم لكرنفال نيس هذا العام. ورغم التهديدات الإرهابية، من المتوقع أن يستقبل المهرجان، في دورته الثالثة والثلاثين بعد المئة، نحو مليون زائر، من فرنسا وعدد من الدول الأوروبية المجاورة، وسيستمر حتى25 من شباط/فبراير الجاري.