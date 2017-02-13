﻿منى زكي ودنيا سمير غانم و أحمد حلمي سفراء لليونيسف

القاهرة ـ رويترز: انضم الفنانون المصريون أحمد حلمي ومنى زكي ودنيا سمير غانم إلى قائمة سفراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر ليدعموا أهداف المنظمة الدولية التي ترعى وتساعد ملايين الأطفال حول العالم في مجالات التعليم والصحة والتغذية.

ولحق الثلاثي المصري بقائمة طويلة من النجوم العرب الذين تعاونت معهم المنظمة في الشرق الأوسط ومنهم المغني العراقي كاظم الساهر والمغنية اللبنانية نانسي عجرم والممثل المصري محمود قابيل.

وقال برونو مايس، ممثل اليونسيف في مصر في كلمة خلال حفل تنصيب السفراء الجدد في القاهرة، «إن حلمي ودنيا ومنى ليسوا فقط فنانين مشهورين إنما هم أبطال يتعاملون بشغف مع قضايا الأطفال ويتطوعون بوقتهم ويوظفون شعبيتهم لخدمتها وهم بذلك جزء مكمل لجهود يونسيف في نشر الوعي بهذه القضايا.»

وجاء تنصيب السفراء الجدد لليونسيف بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس المنظمة الدولية في 1946.

وقال حلمي – المتزوج من منى زكي وله منها ثلاثة أطفال – في كلمته في الحفل «أنا سعيد بانضمامي ليونيسف وسأعمل بكل جهدي على أن أكون صوتا مؤثرا يساهم في إحداث تغيير إلى الأفضل.» تعمل يونيسف في نحو 190 بلدا وإقليما وبدأت نشاطها في مصر منذ 1952.