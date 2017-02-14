عون يدعو السيسي إلى إطلاق “مبادرة إنقاذ عربية” لمحاربة الإرهاب وحل أزمات الوطن العربى

القاهرة- الأناضول- دعا الرئيس اللبناني ميشال عون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق ما أسماها “مبادرة إنقاذ عربية” تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب وحل أزمات الوطن العربى، وخاصة في سوريا.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها السيسي مع الرئيس اللبناني في قصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، الإثنين، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، عن السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، عبر بيان، إن عون دعا السيسي إلى “إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب والعمل على إيجاد حلول سياسية للأزمات المُلحة في الوطن العربى خاصة في سوريا، التي ألقت الأزمة فيها بتداعياتها على مختلف دول المنطقة ولا سيما لبنان”.

وأضاف أن عون أكد، خلال المباحثات، أن لبنان يعول على الدور المصرى المحورى في المنطقة للخروج من الأزمات التي تعصف بها.

وأشار إلى أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين وقوفهما معاً في معركة مشتركة لمواجهة خطر الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، فضلاً عن ضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ يضمن وحدة أراضي دول المنطقة واستعادة استقرارها.

ودعا عون السيسي للقيام بزيارة رسمية للبنان، وقبل الرئيس المصري الدعوة وتعهد بزيارة بيروت قريبا.

ويشتكي لبنان من تداعيات الأزمة السورية على بلاده، والتي شملت هجمات لمسلحين من الجانب السوري، وتحمله عبء استضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.

وكان عون أكد، إثر انتخابه رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي حل للصراع السوري يجب أن يضمن عودة اللاجئين السوريين في لبنان.

ووصل عون إلى القاهرة، الإثنين، في زيارة تستغرق يومين، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ توليه منصبه.