إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية قرب مطار فرانكفورت في ألمانيا

فرانكفورت- د ب أ- أعلنت الشرطة الألمانية أنها نجحت في إبطال مفعول قنبلة لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية تم العثور عليها بالقرب من مطار فرانكفورت مساء الاثنين.

وأوضحت الشرطة أنه كان قد تم العثور على القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوجراما الساعة 0130 مساء بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) في أحد الحقول في مدينة كيلسترباخ، على بعد مئات الأمتار فقط من أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما.

وأوضحت الشرطة أنها فرضت طوقا أمنيا بطول 700 متر حول مكان العثور على القنبلة ويدخل في هذا الطوق، منطقة تجارية وفندق ومسكن للاجئين.

ولم تتأثر حركة الطيران بعملية إبطال مفعول القنبلة.

ويتم العثور بشكل متكرر على قنابل لم تنفجر تعود للقصف الجوي على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، وتقوم السلطات بإبطال مفعولها.

وفي عام 2009 ، عثرت الأجهزة الأمنية على قنبلة روسية الصنع مهملة منذ الحرب العالمية الثانية بالقرب من مسكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، مما أدى إلى إغلاق منطقة وسط المدينة وإخلاء المنطقة من السكان، بما فيهم ميركل، أثناء قيام خبراء المفرقعات بإبطال مفعولها.