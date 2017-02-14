تباين بين ترامب وترودو حول ملف الهجرة وتقاطع مواقفهما في قضية التبادل التجاري

واشنطن- أ ف ب- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الابيض الاثنين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في قمة ظهر خلالها جليا التباين بينهما حول ملف الهجرة، لكن مواقفهما تقاطعت في قضية التبادل التجاري بين البلدين الحدوديين المتراميين.

ورغم انهما تجنبا تبادل الانتقاد في شكل علني، اظهر المسؤولان هذا التباين في مؤتمر صحافي جاء متناقضا مع ذلك الذي عقده ترودو والرئيس السابق باراك اوباما قبل عام.

وقال المسؤول الكندي إن “آخر امر يتوقعه مني الكنديون أن آتي لاعطاء دروس لبلد اخر”، مشددا على ان بلاده عازمة على مواصلة سياسة “الانفتاح” على اللاجئين وان تكون “مثالا ايجابيا للعالم”.

واذ ذكر بان كندا استقبلت نحو اربعين الف لاجئ سوري في العام الفائت، اعتبر ترودو وهو ثالث مسؤول اجنبي يستقبله الرئيس الامريكي الجديد ان هذا النهج ينسجم تماما مع نيته عدم تقديم اي تنازل على الصعيد الامني.

في المقابل، حرص الرئيس الأمريكي الذي عطل القضاء مرسومه التنفيذي حول الهجرة في حين انه واظب على توجيه اصابع الاتهام الى اللاجئين السوريين تحت شعار مكافحة الارهاب، على الدفاع مجددا عن مقاربته.

وقال “لا يمكننا ان ندع الاشخاص السيئين يدخلون (…) ان مواطني بلادنا يريدون ذلك”.

- “ملايين الوظائف”

على صعيد التبادل الحر، سعى ترامب الى طمأنة كندا في موضوع التفاوض مجددا حول اتفاق التبادل الحر في اميركا الشمالية (نافتا)، مؤكدا ان المكسيك هي مصدر قلقه الرئيسي.

وقال “تربطنا علاقات تجارية استثنائية مع كندا”، مع اشارته إلى ضرورة القيام ب”تصحيحات” بسيطة.

واضاف ان الوضع مع كندا “اقل خطورة بكثير مما يحصل على الحدود الجنوبية”، لافتا الى عمليات تبادل “ظالمة جدا” مع المكسيك.

وتربط بين الولايات المتحدة وكندا اللتين تتقاسمان اطول حدود في العالم علاقات اقتصادية وثيقة. بـ75 في المئة من الصادرات الكندية وجهتها الولايات المتحدة وكندا هي اول وجهة لصادرات ثلاثين ولاية أمريكية.

من جانبه، شدد ترودو على ضرورة الحفاظ على حرية انتقال السلع والافراد بين البلدين لان “ملايين الوظائف” هي رهن بهذا الامر على جانبي الحدود.

وكان ترودو وصل عصرا الى البيت الابيض وقدم لترامب صورة بالاسود والابيض تظهره مع والده بيار ايليوت ترودو في نيويورك العام 1981.

وقال الرئيس الأمريكي في مستهل طاولة مستديرة ركزت على موضوع دور النساء في الشركات “انا سعيد جدا بان اكون هنا اليوم مع رئيس الوزراء ترودو الذي كانت اعرف والده (بيار ايليوت ترودو رئيس الوزراء الكندي الاسبق) واكن له احتراما كبيرا”.

وحضرت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي الاجتماع وجلست الى يسار المسؤول الكندي وقبالة والدها بحضور سيدات اعمال من البلدين.

واثار دخول ترامب البيت الابيض تساؤلات كثيرة حول انعدام حدود واضحة بين اعماله واعمال ابنته ومنصبه العام.

ولا يمكن لترامب وترودو أن يكونا أكثر اختلافا، انطلاقا من طريقة وصولهما إلى السلطة مروراً بخطهما السياسي وليس انتهاء بأسلوبهما.

ووصل ترودو الذي كان والده رئيس وزراء يحظى بشعبية، إلى الحكم عبر وعوده بتوفير “حكومة إيجابية وجيدة” للكنديين وتعزيز صورة البلاد في الخارج.

أما قطب العقارات ترامب فدخل البيت الأبيض عبر فوز صادم في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر على هيلاري كلينتون بعدما رسم لوحة قاتمة عن وضع البلد ووعد بأن تكون “أمريكا أولا”.