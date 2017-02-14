تركيا: اعتقال أكثر من 500 في عمليات استهدفت حزب العمال الكردستاني

اسطنبول- رويترز- ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الشرطة التركية ألقت القبض على أكثر من 500 شخص في عمليات بأنحاء متفرقة من البلاد استهدفت من تشتبه أنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني.

وأضافت الوكالة المملوكة للدولة أن هناك قياديين في الحزب ضمن 544 شخصا اعتقلوا الاثنين في عمليات شملت 25 إقليما تركيا بما في ذلك مدينتا اسطنبول وإزمير الرئيسيتان بغرب البلاد.

وقال حاكم إقليم غازي عنتاب في بيان إن هناك مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بين 45 شخصا اعتقلوا بالإقليم الواقع جنوب شرق تركيا.

وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب للمعارضة في البرلمان بأنه امتداد سياسي لحزب العمال الكردستاني والكثيرون من مسؤوليه ونوابه في البرلمان محبوسون قيد التحقيق في اتهامات بمثل هذه الصلات.

ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية. وبدأ الحزب تمردا مسلحا ضد الدولة التركية في 1984 سقط فيه 40 ألف قتيل.

وانهار وقف لإطلاق النار بين الحزب وتركيا في يوليو تموز 2015 وقتل الآلاف في الصراع منذ ذلك الحين.