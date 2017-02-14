إيران تعدم 10 أشخاص بتهم متعلقة بالمخدرات

إسطنبول- الأناضول- نفذت السلطات الإيرانية، عقوبة الإعدام بحق 10 أشخاص أدانهم القضاء بتهم متعلقة بالمخدرات، حسب ما أعلنت وكالة أنباء محلية الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية “HRANA” (معارضة)، الثلاثاء، إن “7 من المحكومين، نُفذ بحقهم عقوبة الإعدام داخل سجن لنغرود، في مدينة قم”.

كما ذكرت أن “3 آخرين أعدموا في سجن زابول، بمحافظة سيستان وبلوشستان، الحدودية مع باكستان”.

ولم تصدر عن الجهات الإيرانية الرسمية، أية بيانات حول ما أعلنته الوكالة المحلية.

وفي النصف الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعدمت السلطات الإيرانية 20 سجيناً في سجون مدن “رجايي” و”كرمان” و”کرج” و”قزوين”، أدانهم القضاء بارتكاب جرائم مختلفة، بينها قتل وإتجار بالمخدرات وتعاطيها.

ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن إيران التي تعد من بين أكثر الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام، أعدمت 977 شخصًا خلال 2015، معظمهم بتهم متعلقة بالمخدرات، كما أعدمت مئات الأشخاص عام 2016، ومعظمهم بالتهم نفسها.

وتلقى هذه الإعدامات انتقادات شديدة من منظمات حقوقية دولية.

وينص قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للإتجار أو حيازة أو بيع ما يزيد عن 30 غراما من المخدرات الاصطناعية، مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.