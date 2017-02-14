طائرات بدون طيار لتنظيم الدولة تقتل خمسة وتصيب 13 شرقي الموصل

نينوى- الأناضول- قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن خمسة مدنيين قُتلوا وأُصيب 13 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في الجانب الشرقي من مدينة الموصل (شمال) إثر هجمات بطائرات مسيرة (بدون طيار) شنها تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

وأوضح العميد نواف محسن البهادلي في قيادة قوات الرد السريعة (التابعة لوزارة الداخلية)، للأناضول، أن “4 مدنيين قُتلوا وأُصيب خمسة آخرون بعد أن شنت طائرة مسيرة لتنظيم داعش هجوما بصواريخ متطورة على منطقة كراج الشمال شرقي الموصل (وهي منطقة شعبية يقطنها شرائح ذات مستوى معيشي بسيط)”.

وأضاف أن “مدنيا آخراً قُتل وأُصيب 6 آخرون بانفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيرة على سيارة من نوع (بيك أب) كانت تقل مجموعة من العمال الكسبة (عمال الأجرة اليومية) في منطقة النور شرقي الموصل”، لافتا إلى أن “3 من المصابين حالتهم خطرة للغاية، وجرى نقلهم إلى أحد المسشفيات لتلقي العلاج اللازم”.

وفي هجوم ثالث، أفاد البهادلي بأن “مدنيين اثنين أصيبا قرب مشفى ابن الأثير شمال شرقي الموصل بهجوم صاروخي لطائرة مسيرة تابعة لداعش”.

وتابع المسؤول الأمني العراقي: “هذه الحصيلة الخاصة بحجم الخسائر البشرية الناجمة عن هجمات لتنظيم داعش بطائراته المسيرة هي فقط للساعات الـ24 الماضية”.

وكشف البهادلي عن “ازدياد هذا النوع من الهجمات وبنحو ملحوظ بعد أن ضمن التنظيم عدم فشلها وإلحاق أضرارا جسيمة بالمدنيين والقوات العسكرية على حد سواء”.

وأرجع تأخر القوات عن إيجاد حل لمثل هذه الهجمات، إلى “غياب التنسيق الأمني بين القيادة المركزية والقيادات العسكرية والقوة الجوية العراقية والتحالف الدولي، وتأخر عمليات تحرير الجانب الأيمن (الغربي) للموصل، أو فتح محور قتالي في المناطق التي لا يزال يسيطر عليها لإشغال عناصر التنظيم وابعاده عن استخدام هكذا وسائل في مهاجمة المناطق المحررة”.

من جهته، قال العميد الركن فواز علي النعماني، مسؤول وحدة الحركة العسكرية في جهاز مكافحة الإرهاب: “ننتظر استقرار الأحوال الجوية للمباشرة بعمليات الجانب الأيمن من الموصل؛ وذلك لضمان تحقيق انجازات عسكرية على غرار ما حصل في الجانب الأيسر”.

وأكد النعماني على “استكمال الاستعدادات العسكرية للعملية”، موضحاً أنه “كان مقررا أن تنطلق عمليات تحرير الجانب الأيمن الأسبوع الماضي إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك”.

كان العراق أعلن في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي استعادة كامل النصف الشرقي من مدينة الموصل بعد معارك عنيفة استمرت قرابة 100 يوم مع مسلحي تنظيم الدولة “داعش”.