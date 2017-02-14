استخبارات سول: صاروخ كوريا الشمالية قادر على الانطلاق لأكثر من ألفي كيلومتر

سول- د ب أ- ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الثلاثاء أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في تجربتها الأخيرة قادر على الطيران لمسافة تزيد على ألفي كيلومتر.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أنه خلال اجتماعها مع لجنة الاستخبارات في البرلمان، قالت وكالة الاستخبارات الوطنية إن الصاروخ قد أطلق بزاوية 89 درجة، والتي قيدت مداه. أما إذا تم إطلاقه بزاوية أقل لكان وصل إلى أبعد كثيرا من المسافة التي قطعها.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت تجربتها الصاروخية الأحدث يوم الأحد عندما أطلقت الصاروخ متوسط المدى “بوك كوك سونغ -2″ من قاعدة جوية في شمال غرب الدولة باتجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي. وانطلق الصاروخ لمسافة 500 كيلومتر قبل السقوط في البحر الشرقي.

وقال النائب البرلماني لي تشيول وو، من “حزب كوريا للحرية” إن تحليلات الوكالة أظهرت أن الصاروخ قد أبدى تحسنا في القدرة، مضيفا أن مثل هذا التقدم في التكنولوجيا سوف يجعل واشنطن أكثر تأهبا.

ونقل لي عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية القول إن بيونغ يانغ تعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أو تخطط لتجربتها النووية السادسة.

وكانت كوريا الشمالية قد اعلنت أنها أطلقت صاروخ “بوك كوك سونج الثاني” أفقيا مراعاة للدول المجاورة، وذلك في تجربتها الصاروخية الأحدث التي قالت إنها كانت ناجحة.