حرائق في أستراليا تلتهم 52 ألف هكتار وعشرات المنازل

ملبورن- الأناضول- أعلنت السلطات الأسترالية، الثلاثاء، أن حرائق الغابات في ريف ولاية نيو ساوث ويلز، جنوب شرقي البلاد، التهمت مساحة 52 ألف هكتار، وتسببت بتدمير 32 منزلاً و76 مرفقاً عاماً.

ومنذ الجمعة الماضية، يشهد الساحل الشرقي لأستراليا موجة حارة، وصلت خلالها درجات الحرارة إلى أرقام قياسية، وتسببت باندلاع حرائق.

وصف مسؤولون محليون الحرائق، بأنها أسوأ من حرائق “السبت الأسود”، التي اندلعت في ولاية فيكتوريا عام 2009، وتسببت بمقتل 173 شخصاً آنذاك.

وقال جهاز إدارة الحرائق بولاية نيو ساوث ويلز، في بيان له، إن “الولاية تشهد درجات حرارة مرتفعة فاقت 45 درجة مئوية، الأمر الذي تسبب باندلاع كثير من الحرائق، التي انتشرت في الغابات بفعل الرياح”.

من جانبه، قال كامببل فولر، أحد مسؤولي مجلس التأمين الأسترالي إن قيمة الخسائر الناجمة عن الحرائق بلغت 20 مليون دولار أمريكي.

وتوقع “فولر” ارتفاع حجم الخسائر خلال الأيام المقبلة.

ولم تعلن السلطات عن حالات وفاة جراء الحرائق، لكنها أمرت بإخلاء بعض المناطق الريفية في نيو ساوث ويلز.

وتبعد المناطق التي تندلع فيها الحرائق مئات الكيلومترات عن مدينة سيدني عاصمة الولاية.