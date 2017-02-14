القوات الحكومية السورية تستعيد مواقعها في حي المنشية في درعا

دمشق- د ب أ- أعلن مصدر عسكري حكومي سوري استعادة السيطرة على جميع النقاط التي خسرتها القوات الحكومية لصالح مقاتلي المعارضة المسلحة في حي المنشية في مدينة درعا.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الثلاثاء إن القوات الحكومية “تمكنت فجر اليوم من دحر المجموعات المسلحة من جميع النقاط التي سيطرت عليها في الجهة الجنوبية الشرقية لحي المنشية بمنطقة درعا البلد”.

وأضاف المصدر أن القوات الحكومية “تمكنت من تحرير النقاط التي خسرتها، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية وتكثيف الغارات الجوية للطيران المروحي السوري والروسي على مواقع المسلحين وخطوط إمدادهم، حيث نفذ الطيران أكثر من 40 طلعة جوية بين الساعة الخامسة من مساء أمس والرابعة فجر اليوم”.

وذكر المصدر أن القصف الصاروخي والمدفعي للجيش السوري كان له دور بارز في حسم الموقف القتالي لصالح القوات الحكمية التي تقدمت إلى مناطق انتشارها السابقة قبل بدء المعارضة المسلحة معركة “الموت ولا المذلة” فجر الأحد.

وأكد المصدر السوري أن الاشتباكات تدور حاليا مع المجموعات المسلحة في مناطق مخيم النازحين المتاخم لحي المنشية، مشيرا إلى أن حدة المعارك انخفضت بدءا من الساعة الرابعة فجر اليوم”.