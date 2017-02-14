سقوط مدوي لـ”جيمس كوردن” على خشبة المسرح

لندن ـ تعرض المذيع البريطاني جيمس كودرن لموقف محرج خلال حفل توزيع جوائز غرامي، حيث خرج كوميديان التلفزيون أمام الجمهور في نوبات من الضحك، لكنه فجأة سقط من على خشبة المسرح، ليجد نفسه في نهاية الأمر ملقى على قدميه بدون حذاء.

واعترف جيمس كوردن أنه كان أكثر عصبية من أي وقت مضى خلال حفل توزيع جوائز غرامي للمرة الأولى، وهو الأمر الذي جعل خطواته تتعثر ثم يسقط على السلالم من فوق خشبة المسرح.

وأثارت هذه اللحظة نوبة من الضحك لدى الجمهور، لكن كوردن استطاع أن يقف على قدميه مرة أخرى، لكن بعد أن فقد حذائه.