“غمازة” القيصر كاظم الساهر تتخطى حاجز المليون والتوقعات أن تحلق أكثر في العلالي

بيروت ـ كسرت أغنية “غمازتك” للقيصر كاظم الساهر حاجز المليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها عبر قناته في موقع يوتيوب.

وطرحت الأغنية -التي كتبتها الشاعرة الإماراتية “جموح”، ولحنها عادل عبدالله- في 18 يناير الماضي، لتحقق حتى الآن مليونا و127 ألفا، ويتوقع أن يرتفع الرقم إلى أكثر من ذلك.

وتحكي الأغنية في مضمونها عن جمال الغمّازتين في الوجه اللتين تزيدان الشخص سحراً وجاذبية، بطريقة رومانسية، ويعتبر هذا العمل الأول للفنان كاظم الساهر في سنة 2017.

وتقول كلمات الأغنية “يا فرحة ايّامي وبهجة حاضري.. يا من تشاركني حياتي ودنيتك.. تدري وش أكثر شيّ يفرح ناظري؟.. غمّازة الخَد اليمين، وبسمتك”.

يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر قبل “غمازتك” كان ألبومه الغنائي “كتاب الحب”، الذي أصدره في شهر سبتمبر من سنة 2016، والمكون من 11 أغنية متنوعة أغلبها من أشعار الراحل نزار قباني.