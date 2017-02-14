خلاف أصالة ونانسي عجرم من هنا بدأ… ولهذا استمر

بيروت ـ في العام 2015 انتشر فيديو للفنانة أصالة نصري على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بشكل واضح الكلام المسيء الذي تحدثت به عن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، واصفة اياها بـ “السلالة”.

هذا الفيديو يعود إلى احدى حلقات برنامج “صولا” التي استضافت فيها أصالة الفنان محمو العيسيلي والفنان أحمد سعد والفنانة أميمة طالب. ولم تُطفأ النيران الذي أشعلها بين الفنانتين على الرغم من تصريح أصالة بأنها لم تكن تقصد نانسي عجرم، وبقي الجمر مشتعلاً تحت الرماد إلى أن عاد واشتعل مجدداً، على ما يبدو، خلال اطلالة أصالة في “أراب آيدول”.

نانسي التي لم تحل ضيفة على برنامج “صولا”، التزمت الصمت طويلاً ورفضت الدخول في مواجهة مباشرة مع أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، مخرج برنامج صولا. حسب ما نشر موقع “الفن” اللبناني.

وعلى الرغم من كل ما سرب قبل حلقة السبت عن نيّة أصالة التصويب على نانسي مجدداً، لم يصدر عن عجرم أي موقف أو تصريح أو تصرف مسيء للفنانة السورية.

فإلى متى ستبقى الأمور على هذا النحو؟ وما هو الاعتذار التي تنتظره نانسي من أصالة بعد ما قالته بحقها منذ سنوات ؟ وهل من جهة قادرة على عقد المصالحة بينهما؟