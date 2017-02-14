فائزة باليانصيب تقاضي المسابقة لأنها جعلتها تفوز

لندن ـ قرّرت أصغر فائزة في مسابقة Euromillions لليانصيب مقاضاة المسابقة لأنها جعلتها تفوز. وقالت جين بارك، التي فازت بمبلغ مليون جنيه إسترليني في عمر 17 سنة، إن الفوز في المسابقة قد دمّر حياتها، وإنها لو لم تأخذ كل ذلك المال لكانت حياتها أسعد الآن.

وقالت بارك التي بات عمرها 21 عاماً الآن، إن إنساناً في مثل عمرها آنذاك ما كان من المفروض أن يكون مسموحاً له بالفوز في مسابقة من هذا النوع، وإن عمر 18 يجب أن يكون العمر الأدنى للمشاركة في اليانصيب، وإن عمر 16 المسموح به حالياً صغير جداً.

وكشفت الفتاة أنها باتت تعيش حالة من الملل والاستهلاك غير المنتهي، وقد فشلت في منح نفسها السعادة الدائمة. فقبل الفوز باليانصيب، كانت تعمل مشرفة مؤقتة مقابل 8 جنيهات استرليني في الساعة، وكانت تمتلك شقة صغيرة مع أمها، وها هي تمتلك اليوم عقارين لكنها فقدت طعم السعادة والحياة.

وتابعت “كنت أعتقد أن حياتي سوف تكون أسعد عشر مرات، لكنها أمست عشر مرات أسوأ، وبتُّ أتمنى لو لم أكن أملك أي مال. ينظر إليّ الناس ويقولون ليتهم كانوا يملكون أسلوب حياتي ومالي، لكنهم لا يدركون حجم التوتر والضغط الذي أعيشه. لدي أشياء مادية كثيرة، لكن حياتي فارغة. ما هو الهدف من هذه الحياة؟”.