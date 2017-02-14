عروس مصرية تصر على إكمال زفافها بقسم الشرطة

القاهرة ـ أصرت عروس مصرية على استكمال حفل زفافها في مخفر للشرطة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتوجهت العروس بفستانها الأبيض إلى أحد مخافر محافظة المنيا بصعيد مصر، وطلبت من إدارته السماح لها بالاحتفال ولو قليلا مع شقيقها المسجون هناك.

وقالت صحيفة “الوطن” المصرية إن العروس طلبت إذنا من مدير أمن المنيا للسماح لها بـ”زيارة استثنائية لشقيقها لالتقاط صور تذكارية معه يوم حفل زفافها”.

ولبت إدارة المخفر طلب العروس، وقدمت لها التهاني ووزعت المشروبات على “ضيوف المباحث”.