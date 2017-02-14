الجيش العراقي يعتقل 54 من عناصر “الدولة” شرقي الموصل

الموصل - د ب أ -أعلن مصدر عراقي في قيادة العمليات المشتركة في الموصل الثلاثاء، اعتقال 54 من عناصر الدولة الاسلامة بينهم قياديون في التنظيم خلال مداهمات بمنطقة الزهور شرقي الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري، إن القوات العراقية طوقت منطقة الزهور على خلفية معلومات وصلت مكاتب استخبارات الجيش المتواجدة بالمنطقة بوجود عناصر من الدولة ومتورطين معهم وتمكنت من اعتقال 54 منهم بحوزتهم أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت.

وأضاف الجبوري أن القوات العراقية اقتادت المتورطين إلى مقر الجيش العراقي للتحقيق معه ، فيما شنت القوات حملة مداهمة أخرى بمنطقة المصارف والسكر للبحث عن خلايا التنظيم التي ما زالت متواجدة بالمحور الشرقي بالموصل.