زيكو يكشف ملامح “مفاجأة” نابولي أمام ريال مدريد

لندن ـ حدد زيكو، أسطورة فلامينجو والمنتخب البرازيلي السابق، شرطًا لفوز فريق نابولي الإيطالي على منافسه ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمعهما غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيكو، في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “الشيء المهم هو عدم الخوف، سوف تكون مباراة التي يمكن أن يحدث فيها أي شيء”.

وأضاف نجم أودينيزي السابق: “لقد شاهدت بعض المباريات لنابولي، يمكنك أن ترى أنهم يمتلكون مدرب جيد وهو ماوريسيو ساري، لأنهم يلعبون بشكل رائع″.

وتابع: “أقول إن بإمكانهم تفجير المفاجأة، بوضع ريال مدريد تحت الضغط، مع سرعتهم، ولكن المهم هو ألا يكونوا خائفين، لأن ملعب ريال مدريد مخيف”.

وأتم زيكو الملقب ببيليه الأبيض تصريحاته بقوله: “بطبيعة الحال، عليهم ألا يسمحوا بإعطاء المساحات للظاهرة كريستيانو رونالدو. فإذا غفلت عنه للحظة، سوف يتم تدميرك؛ لأن النجم البرتغالي سوف يعاقبك”.