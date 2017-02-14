الرئيس الايراني يزور الاربعاء سلطنة عمان والكويت

طهران - أ ف ب – يتوجه الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء، الى سلطنة عمان والكويت كما اعلن التلفزيون الرسمي وسط جهود تبذلها الكويت لاصلاح العلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.

وتعود اخر زيارة للرئيس الايراني الى عمان الى آذار/مارس 2014 فيما زار السلطان قابوس طهران في آب/اغسطس 2013.

وتقيم ايران وسلطنة عمان تقليدياً علاقات جيدة. ولعبت عمان خصوصا دور وساطة بين ايران والولايات المتحدة في عدة ملفات خصوصاً المفاوضات حول الملف النووي الايراني.

وهي الزيارة الاولى للرئيس الايراني الى الكويت فيما قام امير الكويت في حزيران/يونيو 2014 بزيارة وصفتها طهران آنذاك بـ”التاريخية”.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قام الشهر الماضي بزيارة الى طهران لتسليم رسالة من امير البلاد حول العلاقات بين دول الخليج وايران.

وقال الشيخ الصباح آنذاك “اننا شركاء في المنطقة ولدينا مصالح مشتركة وامكانيات كثيرة” معتبراً ان “فتح هذا الحوار سوف يعود بالمنفعة على الجانبين”.

والعلاقات بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والامارات والبحرين وقطر وعمان) متوترة. وتختلف السعودية مع منافستها الاقليمية طهران حول العديد من المسائل في المنطقة خصوصاً النزاع في اليمن وسوريا فيما العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ سنة.