الكرملين: استقالة فلين شأن داخلي أمريكي

موسكو – رويترز – قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء، إن استقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شأن داخلي أمريكي.

وأضاف بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “لقد قلنا كل شيء نريد أن نقوله.”

وكان فلين استقال في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعدما تبين أنه بحث العقوبات الأمريكية على روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، قبل تنصيب ترامب وضلل نائب الرئيس مايك بنس بشأن هذه المحادثات.

وسبق أن قال بيسكوف أن فلين والسفير لم يبحثا رفع العقوبات في محادثتهما. ورفض الخوض في التفاصيل بشأن تلك التعليقات السابقة عندما سئل عنها الثلاثاء.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بعد أن ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014 وبسبب أنشطة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وينفي الكرملين إمداد الانفصاليين بالقوات والسلاح.