وفد أردني سيشارك بصفة مراقب في اجتماعات استانا حول سوريا

عمان - أ ف ب – أعلن وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام محمد المومني الثلاثاء، ان وفداً اردنياً رفيع المستوى سيشارك للمرة الثانية في المفاوضات المرتقبة بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة في استانا يومي 15 و16 شباط/فبراير الحالي.

وقال المومني الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، رداً على سؤال حول ما اذا كانت المملكة ستشارك في اجتماعات استانا “نعم الاردن سيشارك بوفد يضم مسؤولين رفيعي المستوى وذلك بناء على دعوة رسمية من روسيا وبصفة مراقب”.

ولم يعط تفاصيل حول أسماء المسؤولين الاعضاء في الوفد الاردني.

واضاف المصدر “انها المشاركة الثانية للمملكة التي سبق ان شاركت بمحادثات استانا الشهر الماضي”.

ونظمت روسيا وايران وتركيا الشهر الفائت في عاصمة كازاخستان لقاء جمع للمرة الاولى منذ بدء النزاع السوري ممثلين للنظام والفصائل المعارضة.

وقال المومني “نأمل ان يكون هناك وقف اطلاق نار شامل يحقق الاستقرار لسوريا وحدودها ويساعد على عدم تدفق اللاجئين وعودتهم الى ديارهم”.

ويستضيف الاردن، بحسب الحكومة، أكثر من مليون لاجىء سوري.

ودعيت الحكومة السورية والفصائل المعارضة الى جولة مفاوضات جديدة تعقد يومي 15 و16 شباط/فبراير في استانا.

وانعقدت الجولة الاولى في 23 كانون الثاني/يناير واتفق الطرفان على آلية لتثبيت وقف اطلاق النار الساري في سوريا منذ كانون الاول/ديسمبر.

وتتزامن هذه الجولة مع جولة دعت اليها الامم المتحدة في جنيف في 23 شباط/فبراير، سيغلب عليها الارجح موضوع البحث عن تسوية سياسية.