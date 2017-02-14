مسؤول فلسطيني: تفتيت الضفة ومحاصرة القدس وغزة يعيق التنمية الاقتصادية

رام الله - د ب أ – قال رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار “بكدار” محمد اشتيه، إن تفتيت الضفة ومحاصرة القدس والعوائق الاحتلالية مع غزة أدت لتمزيق الواقع الاقتصادي الفلسطيني .

وأضاف اشتيه لإذاعة (صوت فلسطين) الثلاثاء، أن نسبة البطالة في أوساط خريجي الجامعات بلغت 54 بالمئة ، مؤكداً أن منع قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إلى المناطق المصنفة ج وإقامة مشاريع كبيرة فيها يكلف الخزينة خسائر سنوية بقيمة أربعة مليارات دولار.

وأشار الى أن سيطرة الاحتلال على المعابر ومنع قدوم المستثمرين من الخارج هو ما يعيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية.