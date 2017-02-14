مقتل 7 من مسلحي الحوثي إثر غارات جوية على شبوة اليمنية

اليمن - الأناضول – قُتل سبعة من مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، الثلاثاء، إثر ثلاث غارات جوية استهدفت دوريات عسكرية كانت تقلهم في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، حسب مسؤول محلي بالمحافظة.

وقال المسؤول مفضلاً عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن “طيران التحالف العربي شن ثلاث غارات جوية استهدف دوريات عسكرية كانت تقل عدداً من المسلحين الحوثين بمنطقة بيحان في شبوة؛ ما أسفر عن مقتل سبعة منهم”.

وأضاف أن “الغارات الجوية تزامنت مع هدوء تشهده جبهات القتال في المنطقة نفسها، بين الحوثيين والقوات الحكومية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وعادة لا يعلق الحوثيين على خسائرهم في المعارك.

ويتواصل القتال في بعض الجبهات اليمنية، وبينها شبوة، بين القوات الموالية للحكومة والتحالف العربي من جهة، وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، في وقت تمر به الجهود الدبلوماسية لوضع حد للحرب المتصاعدة في اليمن منذ خريف العام 2014.

وانضم التحالف العربي، بقيادة السعودية، إلى هذه الحرب، في 26 مارس/آذار 2015؛ استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح من السيطرة على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.