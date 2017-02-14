رئيس الوزراء التركي يروج للنظام الرئاسي أمام الجالية التركية في ألمانيا

أوبرهاوزن - د ب أ – يعتزم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، التوجه إلى مدينة أوبرهاوزن الألمانية السبت المقبل للترويج أمام الجالية التركية لتطبيق النظام الرئاسي المثير للجدل في تركيا.

وقالت متحدثة باسم اللجنة التنسيقية للانتخابات في حزب العدالة والتنمية التركي في ألمانيا الثلاثاء في مدينة كولونيا الألمانية، إن اللقاء سيكون عن الاستفتاء المخطط إجراؤه في 16 نيسان/أبريل المقبل بشأن تطبيق النظام الرئاسي في تركيا.

ويمكن للأتراك المقيمين في ألمانيا الإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديل الدستوري الذي يطمح إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيانات اللجنة التنسيقية للانتخابات في الحزب الحاكم، فإنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر الذي سيقام في صالة “كونيش-بيلزنر” في أوبرهاوزن نحو 10 آلاف فرد.

ويشارك يلدريم مساء السبت المقبل في ندوة في إطار مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن.

وإذا صوتت غالبية الأتراك لصالح التعديلات الدستورية، سيحل نظام رئاسي محل البرلماني في البلاد، وهو ما سيعزز صلاحيات أردوغان ويضعف سلطة البرلمان.