قتلى وجرحى في انفجار يستهدف تجمعاً للحوثيين بمدينة رداع اليمنية

صنعاء - د ب أ – أفاد شهود عيان في اليمن، بأن سيارة مفخخة انفجرت الثلاثاء مستهدفة مقراً لجماعة أنصار الله الحوثية قرب نادي الأحمدي وسط مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء.

وتحدث الشهود عن سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار دون توضيح عددهم على الفور.

وذكروا أن مسلحي الحوثي قاموا بتطويق الموقع، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأضاف الشهود أن الحوثيين كانوا يقيمون معرضاً للصور بمناسبة (يوم الشهيد) في نادي الأحمدي الذي يعد مقراً لهم منذ سيطرتهم على مدينة رداع.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم.

وتعتبر مدينة رداع من المدن التي تنشط فيها الجماعات المسلحة التي تتهمها السلطات بالإنتماء لتنظيم القاعدة.