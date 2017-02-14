أمريكا تطلب إجراءً دولياً ضد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية
Feb 14, 2017
جنيف – رويترز – دعت الولايات المتحدة الثلاثاء، لإجراء جماعي “لمساءلة” كوريا الشمالية عن تجاربها النووية وعلى الصواريخ الباليستية التي قالت إنها تخالف القانون الدولي.
وقال السفير الجديد لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، إن تجربة بلاده الصاروخية في مطلع الأسبوع كانت دفاعاً عن النفس. لكن السفير الأمريكي روبرت وود رد قائلاً أمام مؤتمر عن نزع السلاح “كل الجهود الرامية إلى تطوير أسلحة كوريا الشمالية النووية وقدراتها الصاروخية يجب أن تتوقف.”
وأضاف وود “إذا كان هناك وضع يتطلب إجراء دولياً جماعياً لضمان أمننا فهو هذا الوضع.”
لو كانت شمال كوريا دوله عربيه لكان العالم قد هاجمها من كل الإتجاهات.
والعالم الغربي يعرف أن السوق السوداء لسلاح تبداء في شمال كوريا والصين وتعبر إلى إيران وثم إلى الصومال مركز توزيع السلاح .
وهناك معبر من الصومال يستعمل به غواصات صغيره لتنقل وسيارات وسفن..
و العالم يعرف أن اسلحه اوروبيه وأمريكية يتم بيعها بشكل قانوني لبعض الدوله ومن هناك يتم بيعها إلى المنظمات الإرهابية.
العالم يمزق نفسه والسياسه الكاذبه لن تدوم ونحن نرى الأن التغير الذي يحدث في العالم تغير ميزان القوى.
لهذا يجب أن يفكر العرب في التضامن والحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل ليبيا والعراق وسوريا ودعم القضيه الفلسطينية لحل سلمي مع إسرائيل والتخلي عن العنف والكراهية.
انطلقت الرساله الإسلاميه السعوديه ولنبدأ الوحده العربيه من السعوديه وإثبات إلى العالم أننا مسالمون ونحب السلام والخير لكل البشر عربيا واعجميا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.