الإفراج عن 13 مصرياً خطفوا في شرق ليبيا

القاهرة - رويترز - قال الجيش المصري الثلاثاء، إنه تم الإفراج عن 13 مصرياً كانوا مخطوفين لدى عصابة إجرامية في منطقة أجدابيا الليبية وذلك بالتنسيق مع قوات شرق ليبيا التي تعرف باسم الجيش الوطني الليبي.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان: “تمكنت القوات المسلحة بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من الإفراج عن عدد 13 فرداً مصرياً… كانوا مختطفين لدى إحدى العصابات الإجرامية المسلحة بمنطقة أجدابيا.”

وأضاف “توجه القوات المسلحة بالشكر للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين.”

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل عن ملابسات خطف هؤلاء المصريين أو كيفية تحريرهم.

لكنه قال إنه جرى الاتصال بذوي المفرج عنهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى مصر.

وتكررت خلال الأعوام القليلة الماضية وقائع خطف مصريين في ليبيا التي تعاني من الفوضى منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011، وتشهد أعمال عنف واشتباكات بين جماعات متنافسة واكتسب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد موطئ قدم فيها.

وبث التنظيم المتشدد تسجيلا مصورا في فبراير شباط 2015 يظهر ذبح 20 مسيحيا مصريا كان يحتجزهم رهائن في ليبيا وردت مصر بقصف أهداف للتنظيم في شرق البلاد.

ورغم ذلك لا يزال يسافر المصريون- وإن كان بشروط- للعمل في ليبيا في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاقتصاد في بلدهم.

ويدين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بالولاء لحكومة معلنة من جانب واحد في شرق ليبيا ويحظى بدعم سياسي مصري.

وتعارض هذه القوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس بغرب البلاد العام الماضي. ويسعى الجيش الوطني الليبي لتوسيع مناطق سيطرته نحو الغرب وهدد بالزحف إلى العاصمة.