مشرعون فرنسيون يتراجعون عن طلبهم بالاجتماع لبحث أزمة فيون

باريس – رويترز – قال مصدر برلماني، إن مجموعة من المشرعين المحافظين الفرنسيين تراجعوا الثلاثاء، عن المطالبة بعقد اجتماع أزمة لبحث مصير مرشحهم في انتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون.

وكان نحو 40 مشرعاً يقودهم جورج فينيك، كتبوا في وقت سابق لفيون يطلبون لقائه لبحث “الأزمة الكبيرة” وسط مزاعم تتعلق بوظيفة وهمية لزوجته.

وقال المصدر إن فينيك وهو مؤيد للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قرر الآن عدم التقدم بالطلب أثناء اجتماع مع فيون والمشرعين الجمهوريين الثلاثاء. ولم يوضح المصدر سبب تراجع فينيك.

ويكافح فيون الذي كان من قبل أبرز المرشحين للفوز بالانتخابات للحفاظ على حملته الانتخابية وقال إنه لن ينسحب إلا إذا جرى التحقيق معه بشكل رسمي.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية في مطلع الأسبوع إلى أن المدعي المالي في فرنسا سيتخذ على الأرجح، مزيداً من الخطوات القانونية فيما يتعلق بمزاعم عمل زوجة فيون الوهمي.

وتراجعت شعبية فيون بين الناخبين جراء تحقيق في مقال نشرته صحيفة لو كانار اونشينيه الأسبوعية الساخرة، بأن زوجة فيون حصلت على مئات آلاف اليورو من أموال دافعي الضرائب مقابل عمل قد لا تكون قامت به.