العاهل السعودي يستقبل أردوغان بمراسم رسمية

الرياض - الأناضول – استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بمراسم استقبال رسمية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقوم بزيارة رسمية للسعودية.

وتم الاستقبال في قصر اليمامة بالرياض الثلاثاء، تبعه مأدبة غداء أقامها العاهل السعودي على شرف الرئيس أردوغان.

ومن المخطط أن تتبع المأدبة لقاءات بين مسؤولي البلدين بمشاركة أردوغان.

والسعودية هي المحطة الثانية في الجولة الخليجية التي يقوم بها أردوغان، والتي بدأها من البحرين، ومن المزمع أن يختتمها في قطر.