مظاهرات محدودة في البحرين في ذكرى احتجاجات 14 فبراير والسلطات تنفي اختراق بث التليفزيون الوطني

المنامة – د ب أ – نفت السلطات البحرينية الثلاثاء، حدوث اختراق لبث التليفزيون الوطني، وذلك بالتزامن مع مظاهرات محدودة في الذكرى السادسة للاحتجاجات التي كانت شهدتها البلاد في شباط/فبراير من عام 2011 .

ووفقاًلما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) فإن التيلفزيون الوطني “يبث برامجه كالمعتاد … ولا صحة للمقطع المتداول بشأن اختراق البث، حيث تم فبركة المقطع″.

في غضون ذلك، شارك المئات في مظاهرات شهدتها قرى قريبة من العاصمة المنامة صباح اليوم. وشهدت بعض المظاهرات اشتباكات بين المحتجين والأمن.

وكانت البحرين شهدت عام 2011 مظاهرات، كان أغلب المشاركين فيها من الشيعة، للمطالبة بالديمقراطية، بعد احتجاجات مشابهة في كل من تونس ومصر. وتمكنت السلطات البحرينية لاحقاً من السيطرة على الاحتجاجات.