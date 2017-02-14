توقعات إسرائيلية بإطلاق الاستيطان في القدس بعد لقاء نتنياهو ترامب

القدس - الأناضول – رجّح رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، أن يُفضي لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم غد، إلى رفع كامل للقيود عن البناء الاستيطاني في القدس.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن بركات قوله في مؤتمر القدس الرابع عشر، الذي ينظمه مستوطنون في القدس الغربية:” أتوقع أن يُفضي اللقاء إلى إلغاء الحظر العملي بشأن أعمال البناء في المدينة “.

واعتبر بركات أن القدس عاشت “أوقاتاً عصيبة في ظل الادارة الامريكية السابقة والتي استمرت ثمانية أعوام”، في إشارة إلى إدارة باراك أوباما.

وكانت ادارة أوباما قد عارضت عدد من المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الكبرى في القدس الشرقية، وبينها تنفيذ المخطط الاستيطاني (E1) الذي يشمل بناء الآلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة “معاليه ادوميم”، شرق القدس، بالقدس الغربية.

كما عارضت الإدارة الأمريكية السابقة تنفيذ المخطط الاستيطاني “جفعات همتوس″، جنوبي القدس، والذي من شأنه عزل القدس الشرقية عن مدينة بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.

من جهة ثانية، فقد اعتبر بركات أن من الاهمية بمكان “نقل السفارة الامريكية من تل ابيب إلى القدس″.

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس، ولكنه اعطى في الأسابيع الأخيرة إشارات متناقضة بشأن نقلها إذ اعتبر أن نقل يمثل “قراراً صعباً” ولكنه” جاد في اتخاذ القرار” بشأن نقلها.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أطلقوا في الأيام الأخيرة توقعات مشابهة لتلك التي تحدث عنها بركات.