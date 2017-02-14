الرئيس الفرنسي يعد بتحقيق العدالة بعد اعمال عنف حضرية “غير مقبولة”

فرنسا – أ ف ب – وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء، بتحقيق “العدالة” مندداً بأعمال العنف “غير المقبولة” في بعض ضواحي باريس بعد اتهام للشرطة باغتصاب شاب اسود اثناء عملية امنية.

وقال هولاند اثناء زيارة لاوبرفيلي بضواحي باريس “يجب ان تتحقق العدالة”.

وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية سعى هولاند الى تهدئة الاجواء في الضواحي بعد عدة ليال من اعمال العنف الحضرية التي اندلعت اثر حادثة الشاب ليو لدى توقيفه من شرطيين بضاحية اولناي سو بوا شمال شرق باريس في الثاني من شباط/فبراير.

وسممت هذه الحادثة العلاقات الصعبة اصلاً، بين شبان وشرطيين في الاحياء الفقيرة في باريس حيث كثيراً ما ينظر الى الشرطة باعتبارها قوة معادية.

وكانت هذه المسالة في قلب الحوادث التي اشتعلت في البلاد في 2005 لمدة ثلاثة اسابيع وشهدت حرق عشرة آلاف سيارة وتوقيف ستة آلاف شخص. وكانت اندلعت اثر مقتل شابين صعقاً بكهرباء مولد ارادا الاحتماء فيه من مطاردة الشرطة.

ولطالما دعا هولاند الى “الاحترام” مؤكداً انه “لا وجود لحياة مشتركة من دون احترام”.

واوضح مشيراً الى قضية ليو، “الاحترام هو الواجب تجاه هؤلاء الشبان عند مراقبتهم، وعندما يواجهون هم انفسهم اوضاع عنف (..) وحين يحدث خلل يجب ان يتم الابلاغ عنه بوضوح واحالة الامر الى القضاء”.

وتابع ان الاحترام “هو ذاك الذي يجب ان نتحلى به جميعا تجاه المؤسسات والشرطة والقضاء”.

ومضى يقول “الاحترام هو ايضاً ازاء الاملاك العامة والخاصة” مديناً بشدة اعمال العنف التي اندلعت منذ نحو اسبوع في ضواحي باريس حيث تم التعرض لشرطيين وحرق سيارات. واكد هولاند “لا يمكن ان نقبل، بسبب ماساة كنت نددت بها شخصيا، ان يحدث تخريب”.

واضاف “من المهم جدا ان نظهر اننا قادرون على العيش معا في مجتمع هادىء حيث يكون الاحترام هو القاعدة وحيث يجب ان نكون حازمين تجاه من يبتعدون عن هذا المبدا”.