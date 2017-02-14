القوات الحكومية السورية تدخل منطقة آبار النفط والغاز غرب تدمر

دمشق – د ب أ – تمكنت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها من دخول منطقة آبار النفط شمال غرب مدينة تدمر، بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وقال مصدر عسكري سوري الثلاثاء، إن وحدة من الجيش السوري ومقاتلين من حزب الله والدفاع الوطني سيطروا على معمل حيان للغاز ومحطة جحار لضخ الغاز بعد انسحاب مسلحي تنظيم “الدولة” منهما وفرارهم باتجاه الآبار النفطية غرب تدمر.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش لم تتمكن من الدخول حتى الآن إلى معمل الغاز بسبب المفخخات والألغام التي زرعها مسلحو التنظيم في جميع أرجاء المعمل الذي تعرض للتدمير والتخريب بسبب إقدام مسلحي “الدولة” على إضرام النيران في تجهيزاته في الثاني من شباط / فبراير الجاري.

وفجر التنظيم أول أمس عدداً من آبار حقل جحار للغاز ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة فيه.

وذكر المصدر السوري أن القوات المهاجمة لم تتوقف عند معمل حيان بل واصلت تقدمها باتجاه حقول آبار جحار والمهر وجزل وتمكنت بعد اشتباكات عنيفة من السيطرة على عدد من التلال شرقي المعمل والمطلة على آبار جحار.

وسيطر تنظيم “الدولة” في كانون أول/ديسمبر الماضي على حقل جحار بعد أقل من شهر من عودته للخدمة من قبل الحكومة السورية بطاقة انتاجية يومية تبلغ من 300 حتى 350 ألف متر مكعب من الغاز.