أبو الغيط يؤكد استمرار الجهود لحلحلة الأزمة الليبية

القاهرة – د ب أ – بحث الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء، مع على القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعمر الأسود عضو المجلس الرئاسي الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة الراهنة في ليبيا وتشجيع الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية للوصول إلى التوافق المنشود الذى يمكن ليبيا من استكمال عملية انتقالها الديمقراطي بنجاح.

وأوضح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، في بيان صحافي اليوم ، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه الأشقاء في ليبيا والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وحسب المتحدث ، أكد الأمين العام على أن الجامعة ستستمر في عملها وجهودها من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للخروج من المأزق الراهن، بما في ذلك عبر تعزيز تنسيقها وتعاونها مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي، وخاصة دول الجوار الليبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.