الرئيس اللبناني يدعو الى “الحفاظ” على معالم القدس

القاهرة - أ ف ب – دعا الرئيس البناني ميشال عون الثلاثاء أمام الجامعة العربية في القاهرة، إلى “الحفاظ” على معالم مدينة القدس التي تشكل موضع نزاع كبير بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعتبر إسرائيل القدس بما فيها شطرها الشرقي العربي المحتل منذ 1967 “عاصمة ابدية” لها. ويطمح الفلسطينيون الى أن تكون القدس الشرقية التي ضمتها الدولة العبرية في 1981 عاصمة لدولتهم التي يتطلعون لإنشائها.

ودعا عون العرب أمام الممثلين الدائمين للجامعة العربية في القاهرة إلى “توحيد جهودنا للمحافظة على معالم القدس التي تجمع التراثين المسيحي والإسلامي”. وتساءل “هل يمكن أن نتخيل العالم بدون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة؟”، متهماً إسرائيل ب”تهويد القدس″.

و بدأ عون زيارة رسمية للقاهرة الاثنين، التقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومن المتوقع أن يغادر الثلاثاء باتجاه العاصمة الأردنية عمان.

وتأتي تصريحات عون في وقت يحتمل أن تنقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل الى القدس.

وسيكون هذا الملف الحساس مثار نقاش في لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي كان تعهد بنقل السفارة خلال الحملة الانتخابية.

من جانبها، دانت الجامعة العربية في بيان الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل تبنته الحكومة الإسرائيلية الأحد ويقول المسلمون انه يهدف الى حظر الاذان عبر مكبرات الصوت. ورغم ان اسم مشروع القانون لا يشير صراحة الى ديانة معينة، الا انه اصبح يعرف باسم “قانون المؤذن”.

واعتبرت الجامعة مشروع القانون “تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة (…) وفي تكريس لعنصرية الإحتلال”.