الاتحاد الاوروبي يعد بالرد على اي اجراءات حمائية أمريكية

بروكسل - أ ف ب – أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية يركي كتاينن، ان الاتحاد الاوروبي سيرد في حال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حمائية وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز الثلاثاء.

وقال كتاينن لصحيفة الأعمال البريطانية، “إذا تحركت أي جهة بما يناقض مصالحنا او يخالف القواعد التجارية الدولية فلدينا آلياتنا الخاصة للرد”.

أضاف المسؤول الفنلندي، أن الاتحاد يفضل تجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة قد تشكل”كارثة” للاقتصاد العالمي لكنه سيرد في حال أقام الامريكيون حواجز حمائية.

وأشارت الصحيفة الى استعداد محامي المفوضية الاوروبية وشركاء تجاريين آخرين لرفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية في حال تصعيد النبرة مع الامريكيين.

في العام الفائت سجلت الولايات المتحدة عجزها التجاري الأكبر منذ 2012 على خلفية توتر مستمر مع الصين وأوروبا، ما عزز مساعي الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى وضع حواجز جمركية.

مؤخراً اعربت واشنطن عن الغضب إزاء المانيا التي يميل الميزان التجاري بينهما لصالحها، واتهمتها باستغلال تراجع قيمة اليورو “لاستغلال” شركائها التجاريين وبينهم الولايات المتحدة لمضاعفة القدرة التنافسية لصادراتها.