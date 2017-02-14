تعديل وزاري في مصر يشمل تسعة وزراء بينهم التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة

القاهرة- رويترز- قال التلفزيون المصري ومصادر برلمانية الثلاثاء إن التعديل الوزاري المنتظر بمصر يشمل تسعة وزراء من بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة.

ومن المنتظر عرض قائمة بالوزراء الجدد المرشحين على البرلمان المصري في وقت لاحق الثلاثاء لإقرارها.

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وتجري مصر حاليا إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال التلفزيون المصري والمصادر البرلمانية إن القائمة تضمنت ترشيح علي مصيلحي لتولي وزارة التموين وهالة السعيد لوزارة التخطيط وضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي تتولاها سحر نصر وعبد المنعم عبد الودود لوزارة الزراعة.

وضمت القائمة كذلك ترشيح المستشار عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس النواب وطارق جلال شوقي وزيرا للتربية والتعليم وهشام عرفات وزيرا للنقل وخالد عاطف عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد هشام زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية.

وشهدت حكومة شريف إسماعيل تعديلا وزاريا في مارس آذار الماضي شمل عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.