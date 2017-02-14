ترحيل 171 مهاجرا نيجيريا غير شرعي في العاصمة الليبية طرابلس

الأناضول- قام جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بالعاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، بترحيل 171 مهاجر غير شرعي من ذوي الجنسية النيجيرية، جواً عبر مطار معتيقية إلى بلادهم.

وقال حسني بوعيانة رئيس وحدة الاعلام بجهاز الهجرة الغير شرعية فرع طريق السكة بطرابلس إن “عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع مكتب الشؤون القنصلية للسفارة النيجيرية بالعاصمة طرابلس وبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية”.

وأضاف بوعيانة للأناضول بأن “عدد الذين تم ترحيلهم بلغ 171 مهاجر يحملون الجنسية النيجيرية بينهم 50 إمرأة واربعة اطفال، كما سيتم ترحيل نهاية هذا الاسبوع ايضاً 100 مهاجر سنغالي جواً”.

وأشار بوعيانة بأن جهاز مكافحة الهجرة الغر شرعية فرع طريق السكة قد استلم قبل شهر من قوة الردع الخاصة (تابعة لحكومة الوفاق) 941 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات الافريقية، بينهم المجموعة النيجيرية، وسيتم ترحيلهم تباعاً إلى بلدانهم.

وأكد بوعيانة بان المهاجرين الغير شرعيين الذين تم استلمهم من قبل قوة الردع الخاصة تمت عملية القبض عليهم بمنطقة قرقارش وسط طرابلس قبل عملية الابحار نحو اوروبا وقد تلقوا العناية الصحية اللازمة قبل بدء عمليات الترحيل وستكون مجدولة بواقع رحلتين في الاسبوع .

وفي السياق ذاته اتفقت ليبيا وإيطاليا، الاثنين، على تفعيل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين، في ختام مباحثات رسمية بطرابلس، (بحسب إدارة التواصل والإعلام (التابعة لحكومة الوفاق) في إطار التعاون الثنائي بشأن ملف المهاجرين.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، التابعة لوزارة داخلية الوفاق، العقيد “طارق شنبور” إنه تم الاتفاق خلال الجلسة، على تفعيل الغرفة المشتركة من مقر الإدارة العامة لأمن السواحل للتواصل مع نظيرتها في إيطاليا في إطار المشاركة لتبادل المعلومات حول المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف شنبو، وفق بيان لإدارة التواصل والإعلام، أن عناصر أمنية ليبية “على درجة عالية من الكفاءة، والمهنية ستتولى المهمة، على أن يقوم الجانب الإيطالي بتجهيزها في إطار الدعم اللوجستي بين البلدين”.

وأوضح أن الاتفاق يشمل كذلك إيفاد عدد من منتسبي الإدارة للتدريب في إيطاليا وتونس خلال الأسابيع القادمة.

ورفض مجلس النواب الليبي (البرلمان)، المنعقد في طبرق (شرق)، الثلاثاء الماضي، المذكرة الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، بشأن الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر والسيطرة على الحدود الجنوبية.

وأضاف مجلس النواب، في بيان له، أنه وفقاً للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي بشأن “بطلان المجلس الرئاسي وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعلن مجلس النواب أن هذه المذكرة “باطلة وغير ملزمة لمجلس النواب ودولة ليبيا”.

وبموحب المذكرة، فستدعم إيطاليا جهود السيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وستكون روما على استعداد لتقديم نظام رادار لحكومة طرابلس تم الاتفاق عليه بالفعل في العام 2012، وطائرات بدون طيار.

وتواجه أوروبا، ولا سيما إيطاليا، أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط.

وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية، لاسيما في القربولي شرق العاصمة وصبراتة وزوارة غربها؛ حيث تنطلق منها قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها المئات من جنسيات عربية وإفريقية.

وتعاني ليبيا حالة من الانقسام السياسي منذ سنوات، ورغم توقيع اتفاق الصخيرات نهاية 2015، والذي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ”حكومة الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية، إلا أن هذا الانقسام الذي أسفر عن وجود جيش في الشرق وآخر في الغرب، لم ينته بعد.